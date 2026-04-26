L'operazione dei carabinieri

PALERMO – Trovato con 100 dosi di hashish, 4mila euro in contanti e con due tirapugni e un taser in casa. Arrestato dai carabinieri di piazza Verdi un 27 enne.

L’operazione, sviluppata attraverso una perquisizione personale, l’ispezione di due abitazioni e di alcuni magazzini nella disponibilità dell’uomo, ha consentito di rinvenire oltre 100 dosi di hashish, due confezioni di marijuana e materiale vario destinato al confezionamento della droga.

Sequestrata anche la somma in contanti di oltre 4.000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, nonché un foglio manoscritto contenente annotazioni contabili, verosimilmente riconducibili alla gestione dello spaccio.

I militari hanno recuperato anche due tirapugni e un dissuasore elettrico per i quali il giovane è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.

Nel corso dello stesso servizio, i militari hanno arrestato un 36enne con precedenti, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo è stato trovato in possesso di un panetto di quasi 100 grammi di hashish, trovato all’interno di un locale tecnico adibito ad autolavaggio del quale avrebbe dichiarato di essere il gestore.

Tutto il materiale rinvenuto e la droga sono stati sequestrati. Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti.