L'operazione dei carabinieri a Cruillas

PALERMO – Trovato con oltre 200 grammi di droga, arrestato a Cruillas dai carabinieri un 40enne. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo radiomobile.

I militari hanno individuato un’auto sospetta che è stata bloccata nel popolare rione e perquisita. Durante l’ispezione è stato trovato un panetto di hashish del peso di 100 grammi. La perquisizione è proseguita nell’abitazione dell’uomo dove sono stati trovati altri 145 grammi di hashish e oltre 6 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione insieme a tutto l’occorrente per la suddivisione e il confezionamento delle singole dosi.

Tutta la Sostanza Stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative. Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.