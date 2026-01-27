Palermo, truffa del finto lavoro online: la storia di una 50enne disoccupata

Il caso raccontato e seguito dalla sede territoriale di Adiconsum

PALERMO – Una truffa che fa leva sul diffuso bisogno di trovare un lavoro. A lanciare l’allarme, su una truffa online in forte crescita, nota come “truffa del lavoro” o “task fraud -task Scam”, che sta tornando a diffondersi attraverso social network e sistemi di messaggistica istantanea, mietendo vittime anche nel nostro territorio, è Adiconsum Sicilia, le sedi di Palermo e Trapani.

“Si tratta di una frode particolarmente insidiosa perché fa leva sul bisogno di lavorare, sfruttando la vulnerabilità di chi è alla ricerca di un’occupazione e trasformando una legittima speranza in un grave danno economico e personale” spiega Antonio Rocco responsabile Adiconsum Palermo Trapani.

Adiconsum racconta di un caso seguito dalle proprie sedi territoriali: una donna di Palermo, cinquant’anni disoccupata da lungo tempo, è stata adescata con una proposta di lavoro apparentemente semplice e ben retribuita, consistente nello svolgimento di ricerche online e nell’invio di screenshot. Nella fase iniziale, i truffatori hanno accreditato piccole somme di denaro sul suo conto, al solo scopo di guadagnarne la fiducia. Una volta instaurato il rapporto, alla vittima è stato proposto un presunto “avanzamento di ruolo” con incarichi più remunerativi. Per accedervi, le è stato richiesto di effettuare bonifici di importo crescente, con la falsa promessa di un ritorno economico immediato e maggiorato. Dopo l’esecuzione dei pagamenti, i truffatori si sono resi irreperibili.

“Invitiamo pertanto tutti i consumatori alla massima prudenza di fronte a offerte di lavoro che promettono guadagni facili o che richiedono qualsiasi esborso di denaro per iniziare a lavorare o per ottenere presunti avanzamenti di carriera” spiega Rocco. In caso di sospetta truffa, è fondamentale: interrompere immediatamente ogni contatto con i truffatori; sporgere denuncia alle forze dell’ordine; disconoscere tempestivamente le operazioni bancarie e richiedere il rimborso.

“E’ fondamentale l’azione di ascolto e tutela garantite da Adiconsum con serietà e professionalità i suoi legali riescono ad essere presenti nei momenti di crisi e più difficili per tante famiglie, pensionati, giovani” commenta Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani. Adiconsum Palermo Trapani è a disposizione per fornire assistenza legale qualificata ai consumatori vittime di queste frodi, al fine di contestare gli addebiti e ottenere il rimborso integrale delle somme illecitamente sottratte. Per informazioni e assistenza, la sede dell’associazione consumatori del mondo Cisl a Palermo è in via Sacra Famiglia, 18 (tel. 091 307761 – 388 8822243), a Trapani in piazza Ciaccio Montalto n. 27 (tel. 389 1331582), la mail è palermotrapani@adiconsum.it

