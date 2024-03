“Pagami e ti trovo un lavoro”: la truffa del finto medico e avvocato

Inchiesta chiusa dalla Procura di Termini Imerese

PALERMO – Millantava di potere fare assumere personale nelle cliniche private. Diceva di essere il “dottore Davide Siragusano” o “l’avvocato Massimo Bruno”, amico dei politici. Si sarebbe fatto consegnare cifre tra mille e mille e 500 euro da consegnare in busta chiusa presso un’agenzia di poste private. La Procura di Termini Imerese ha chiuso le indagini nei confronti di Dario Migliorisi, 50 anni, di Bagheria, preludio della richiesta di mandarlo sotto processo.

Era già stato già arrestato nel 2020, ma non si sarebbe fermato. Il punto è evitare che accada ancora: “Non è dato escludere – dicono gli inquirenti,- come l’indagato possa, in attesa dell’inizio del processo, proseguire nella sua attività delittuosa promettendo posti di lavoro oltre che in cliniche private in associazioni come ‘La lega del filo d’oro'”.

Quattro anni fa i poliziotti del commissariato Brancaccio organizzarono una trappola all’uomo che allora faceva l’autista del 118. L’indagine era partita dalla denuncia di una persona a cui era stato promesso un posto di lavoro all’ospedale Giglio di Cefalù.

Di Migliorisi si ricorda anche una comparsa nel “salotto” di Barbara D’Urso. Accettò un confronto con la sua ex fidanzata e un amico che l’accusavano di truffa. L’uomo si era difeso sostenendo che i due si erano messi d’accordo per rovinarlo. Sono decine gli episodi ricostruiti dagli investigatori a Palermo e provincia. Al suo fianco avrebbe lavorato una presunta complice, chiamata “dottoressa Romano”, che avrebbe messo a disposizione il proprio conto per incassare i pagamenti.