Sul fatto indagano i carabinieri

IN VIA ROMA

PALERMO – Due giovani hanno aggredito e picchiato un turista tedesco in via Roma, all’altezza di via Bologna, a Palermo. I due hanno bloccato la vittima con una scusa e gli hanno rubato lo smartphone. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito la vittima e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.