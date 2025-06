Palermo: turisti accerchiati, picchiati e rapinati alla Vucciria

La denuncia di quattro portoghesi e di una giovane

PALERMO – Quattro ragazzi portoghesi e una giovane turista italiana sono stati aggrediti e derubati. È accaduto al termine di una serata trascorsa nella zona dello storico mercato della Vucciria a Palermo. I giovani sono stati accerchiati picchiati e derubati delle carte di credito, dei soldi e dei cellulari.

Il branco, non contento del furto, ha seguito le vittime fin dove alloggiavano. In un B&B nella zona di corso Vittorio Emanuele vicino a piazza Vigliena. Tanto che la ragazza che alloggiava in un B&B poco distante in piazza Borsa ha preferito trascorrere la notte in una stanza dove alloggiavano i quattro turisti portoghesi. I giovani hanno presentato denuncia. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.