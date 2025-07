“Rapinati e picchiati alla Vucciria”: notte da incubo per due turisti

Un 29enne irlandese è stato soccorso in piazza San Domenico

PALERMO – Un nuovo episodio di violenza a Palermo. E ancora una volta ai danni dei turisti. Si tratta di due irlandesi che hanno raccontato alle forze dell’ordine di essere stati presi di mira alla Vucciria. Hanno prima trascorso la serata nei locali della zona, ma tra i vicoli sarebbero stati bloccati da due uomini. Si tratterebbe di due nordafricani, che li hanno rapinati e poi picchiati.

Una vicenda che la polizia sta cercando di ricostruire dopo essere intervenuta, poco dopo le 2, in piazza San Domenico. Qui, a pochi metri dall’ingresso dello storico mercato che la notte cambia volto, alcuni passanti hanno notato un uomo per terra. Era ferito e sanguinante.

Turista di 29 anni sanguinante

Gli agenti arrivati sul posto, hanno trovato il turista, un irlandese di 29 anni, in stato confusionale. Ha riferito di essere stato aggredito insieme ad un amico con cui era in vacanza a Palermo. Nonostante le ferite al volto e su altre parti del corpo, ha rifiutato le cure mediche, dicendo di voler tornare al b&b in cui i due alloggiavano.

Le indagini per rintracciare gli aggressori sono in corso, al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere che si trovano nella zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per risalire agli autori dell’ennesimo caso di violenza nel capoluogo siciliano. Nel frattempo i due turisti hanno lasciato la città.

Il turista inglese ferito in centro

La scorsa settimana un altro turista è finito nel mirino dei malviventi: un uomo inglese è stato picchiato e rapinato davanti alla stazione della metropolitana di Palazzo d’Orleans a Palermo. In due l’hanno preso di mira mentre stava prendendo il treno a per raggiungere la stazione centrale.

Le aggressioni in due locali

Una scia di episodi che fanno crescere l’allarme sicurezza in città, anche in seguito alle aggressioni avvenute alla Cioccolateri Lorenzo, che si trova a pochi metri da piazza Marina, e a quella che si è verificata ieri, 17 luglio, in un bar di via Alloro, dove l’assessore Fabrizio Ferrandelli è rimasto ferito dopo aver preso le difese del titolare.