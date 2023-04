Palermo, Tutino: ‘Dispiace per il ko di Venezia. Testa al Benevento’

"Bisogna fare un po' di autocritica"

PALERMO – Parola a Gennaro Tutino. L’attaccante del Palermo, dopo la sconfitta contro il Venezia, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero: “Contro il Venezia è stata una sconfitta che brucia e che ci fa male, volevamo riuscire a tutti i costi a portare a casa qualche punto. Siamo andati in vantaggio, poi ci siamo fatti recuperare e nel secondo tempo non siamo riusciti più ad essere gli stessi del primo tempo. Siamo dispiaciuti, ma ormai è andata ed è il momento di pensare alla prossima gara iniziando a lavorare forte da subito. Bisogna fare un po’ di autocritica, concentrandoci sugli errori e su come possiamo migliorare. L’unico modo per farlo è lavorare sul campo e restare concentrati, mancano ancora cinque partite e sono tanti punti. Mi dispiace che il mio gol non sia servito e non abbia portato punti, avrei preferito non fare gol ma che la squadra avesse vinto o pareggiato, l’obiettivo deve essere quello comune. Cercherò di dare il massimo in queste partite come ho sempre fatto, sperando di trovare qualche gol che possa servire alla squadra”.

TIFOSI, BENEVENTO E CITY GROUP

I tifosi al seguito della compagine guidata da Corini, come sempre, non sono mancati nemmeno in occasione della trasferta di Venezia: “Siamo molto dispiaciuti per i tantissimi tifosi che ci seguono, anche a Venezia abbiamo avuto il sostegno di un settore stracolmo. È gente che fa sacrifici per seguirci e vorrebbe vedere la squadra vittoriosa. Lo dico anche a nome dei miei compagni, siamo davvero amareggiati e sono convinto che i nostri tifosi ci seguiranno in casa anche la prossima partita. Dobbiamo dare loro soddisfazione in casa contro il Benevento”.

Sui prossimi avversari dei rosa, dunque, Tutino dice la sua: “Oggi il nostro unico pensiero è la gara contro Benevento, la prossima è sempre la più importante infatti. È da un pò che non vinciamo, veniamo da risultati altalenanti e contro il Benevento in casa vogliamo i tre punti. Sappiamo che la classifica del Benevento non rispecchia il valore della squadra, lo scorso anno sono arrivati settimi. Hanno cambiato allenatore e avranno tante motivazioni ma noi dovremo raddoppiarle”.

“Sono arrivato a gennaio e mi sono integrato subito bene all’interno del gruppo – prosegue Tutino -, i ragazzi sono forti e bravi, mi hanno fatto sentire subito a casa. Sapevo che erano un gruppo forte perché sono usciti da una situazione difficile in classifica. Oggi la situazione è diversa e questo vuol dire che hanno avuto grande senso di appartenenza. Se siamo qui a parlare e c’è la possibilità di fare qualcosa di importante a cinque partite dalla fine vuol dire che il gruppo è compatto. Siamo orgogliosi di far parte del City Group, viviamo in una città bellissima e non ci fanno mancare nulla. Qualunque calciatore vorrebbe avere alle spalle una società del genere. Io e la mia famiglia ci siamo ambientati benissimo, Palermo è simile a casa mia a Napoli”, ha concluso l’attaccante dei rosanero.