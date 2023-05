Palermo, Tutino: “Grazie, qui emozioni forti. Non so cosa mi aspetta in futuro”

"Ho ritrovato sensazioni positive"

PALERMO – Gennaro Tutino, arrivato nel capoluogo siciliano a gennaio durante la sessione di calciomercato invernale, ha voluto lasciare un messaggio alla città tramite il proprio profilo Instagram. Il calciatore napoletano, dopo una prima parte di stagione al Parma, ha iniziato a vestire la maglia rosanero grazie alla formula del prestito con diritto di opzione in favore del Palermo e obbligo di riscatto condizionato. Non ancora definito il suo futuro, dunque, Tutino ha detto la sua a pochi giorni dal pari casalingo contro il Brescia che ha causa l’esclusione dai play-off di Serie B dei rosa.

“Ho voluto far passare qualche giorno per smaltire rabbia e delusione, siamo arrivati ad un passo e non ce l’abbiamo fatta – si legge su Instagram -. Ma da ogni ‘sconfitta’ c’è sempre una lezione da imparare e portarsi dietro nel cammino. Non so ancora cosa mi aspetta in futuro, oggi però ci tengo a ringraziare chi mi ha dato la possibilità di indossare questa maglia: società, staff tecnico, i miei compagni di squadra e tutti i tifosi che mi hanno sostenuto sin dal primo giorno. Sono stati 4 mesi intensi, ho vissuto emozioni forti, ho conosciuto tante belle persone in campo e fuori. Anche se non ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, ho ritrovato sensazioni positive. Mentali prima di tutto, ma anche tecniche e fisiche. E questo per me è già un grande passo. Anzi un punto di partenza che mi regala grande fiducia e slancio per la prossima stagione. Per ultimi, ma non per importanza volevo ringraziare i 3 magazzinieri Pasquale, Gabriele e Franco e tutti i ragazzi dell’area medica”, conclude Tutino.