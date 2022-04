Palermo, tutta la squadra torna a disposizione di Baldini

Anche il secondo calciatore risultato positivo al Covid-19 nei gironi scorsi si è negativizzato

PALERMO – Così come riportato dal sito uifficiale del club rosanero, dopo l’ultimo tampone di controllo, anche il secondo calciatore risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi si è ora negativizzato e ha dunque potuto riaggregarsi al gruppo. Tutti i giocatori in rosa sono a disposizione di mister Baldini.

Continua, dunque, il percorso di preparazione della squadra del capoluogo siciliano verso i playoff di Serie C. Brunori&Co. si sono qualificati come testa di serie al primo turno nazionale del tabellone e sono in attesa che si concluda la fase di ogni singolo girone per capire quale sarà la loro prossima avversaria.