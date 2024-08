Palermo, ufficiale la pedonalizzazione di via Matteo Bonello

Firmata l'ordinanza dell'ufficio Traffico

PALERMO – L’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza di pedonalizzazione di via Matteo Bonello, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via dell’Incoronazione. Il provvedimento crea un’area pedonale a carattere sperimentale protetta con dissuasori.

“L’obiettivo – avevano dichiarato gli assessori Carta e Falzone, commentandola la decisione – è creare un luogo di aggregazione e di snodo verso i percorsi pedonali già avviati dall’amministrazione a sostegno della cultura, storia e arte nel centro storico di Palermo, rientrando nel più ampio programma strategico voluto dal sindaco Lagalla per garantire una particolare attenzione alle problematiche riguardanti la restituzione ai cittadini di spazi urbani”.