Sorrisi e video al party: l’ultimo post di Simona, trovata morta a Bagheria

Le immagini pubblicate sui social durante la festa

PALERMO – Un amico scende dall’auto per fare benzina, lei sorride di fronte alla fotocamera, insieme a un altro giovane alla guida. Sono le ultime immagini pubblicate sui social da Simona Cinà prima di morire. I tre ragazzi scherzano durante il tragitto che li avrebbe condotti a una festa di laurea in una villa con piscina a Bagheria, alle porte di Palermo. La stessa in cui la ventenne è stata trovata senza vita presumibilmente intorno alle 4.

Musica e amici: l’ultimo post di Simona

Poche ore prima, la giovane pallavolista che abitava a Capaci, aveva pubblicato un altro video: il pool party sembrava nel clou. Musica ad alto volume, divertita inquadra un amico che indossa dei grandi occhiali colorati e una ghirlanda fuxia. Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto e che avrebbe trasformato la festa una tragedia su cui, i punti oscuri sarebbero molti.

Un frame dell’ultimo video pubblicato da Simona

Le indagini

Nonostante la presenza di oltre cinquanta ragazzi nella villa di viale Sant’Isidoro, infatti, nessuno si sarebbe accorto di quello che è successo a Simona. L’avvocato della famiglia, Gabriele Giambrone, ha già chiesto che venga urgentemente eseguita l’autopsia e uno dei ragazzi che ha partecipato alla festa sarà sottoposto al prelievo del dna: nella villa sarebbero state trovate tracce di sangue.

“Lo sport era la sua vita”

Indagini serrate per fare luce sul giallo della morte della ragazza, pallavolista e coach per i più piccoli. “Lo sport era la sua vita – racconta un’amica -. Si allenava sempre, stava attenta all’alimentazione, aveva la testa sulle spalle”. Simona, fino allo scorso anno, giocava per la società Acds Capacense Volley e il mondo della pallavolo palermitana oggi condivide il proprio dolore.

Mondo della pallavolo a lutto

“Siamo attoniti e addolorati – scrive il presidente del Comitato territoriale di Palermo -. Conoscevo Simona come atleta sia indoor che di beach, ma in queste ore ho ricevuto numerose telefonate da parte di chi la conosceva personalmente e che me ne ha descritto le doti umane e caratteriali. Non ci sono parole, posso solo a nome mio, del mio consiglio e di tutte le componenti del CT Palermo, esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia e inviare loro un forte abbraccio”.

A Capaci, in segno di lutto, sono state sospese tutte le iniziative per l’estate. “Alla luce della tragedia che ha colpito la nostra comunità – dicono dal Comune – lo spettacolo di questa sera è stato rinviato a data da destinarsi. La decisione è stata presa in accordo con gli organizzatori e gli artisti, in un momento in cui Capaci si stringe attorno alla famiglia della giovane per l’improvvisa e drammatica perdita”.

L’estate di Simona tra sport, natura e amici

Sui social scorrono le immagini dell’estate di Simona, prima della tragedia. Fino a luglio, la sua vita era quella di una ventenne felice, che amava lo sport, la natura, gli animali, trascorrere le serate con gli amici. Studiava Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e Sportive all’Università di Palermo e oltre alla pallavolo praticava surf e skateboard.

A parlare chiaro sono i video da lei stessa pubblicati. Al tramonto, sul lungomare di Isola delle Femmine, Simona aveva indossato pantaloncini e felpa e sulla tavola a quattro ruote mostrava con orgoglio la sua grande agilità. Era il 28 maggio scorso.

L’amore per il beach volley e l’ultimo post di Simona

Soltanto cinque giorni fa, la ventenne aveva immortalato l’ennesima partita di beach volley a Bellaria-Igea Marina, durante il Wevza European Club Cup: “Queste sono emozioni, esperienze, vita”, aveva scritto. Poi gli ultimi post, che tra le “stories” di Instagram raccontano l’inizio della festa tra amici, da cui Simona non è più tornata.