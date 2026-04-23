L'operazione d'urgenza

PALERMO- Aveva un proiettile in testa senza saperlo. Almeno questo ha detto ai medici dell’ospedale Villa Sofia a Palermo un ragazzo di 17 anni di Carini ricoverato nei giorni scorsi. I carabinieri hanno ricostruito che lo scorso 11 aprile ci sarebbe stata una rissa nel paese palermitano. Il ragazzo si sarebbe presentato con una ferita dietro l’orecchio alla guardia medica di Carini.

La lesione era stata suturata senza che i sanitari sospettassero che fosse stato provocata da un colpo d’arma da fuoco, così scrive l’Ansa. Nei giorni successivi la vittima ha continuato ad avere mal di testa e dolore all’orecchio.

Si è quindi recato al reparto di Otorinolaringoiatria a Villa Sofia a Palermo. Anche lì non era emersa la presenza del proiettile. Per chiarire la situazione la famiglia ha accompagnato il giovane a fare una Tac in un laboratorio privato.

L’esame ha rivelato il corpo estraneo nel cranio. I sanitari hanno subito allertato le forze dell’ordine. È stato organizzato il trasferimento in ospedale. I medici di Neurochirurgia di Villa Sofia hanno eseguito l’intervento rimuovendo un proiettile probabilmente calibro 9. I carabinieri stanno indagando per scoprire chi ha sparato.