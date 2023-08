Palermo, un albero crolla sulle auto ferme in sosta

Non ci sono feriti

1' DI LETTURA

PALERMO – Un grosso albero è crollato a Palermo, in zona corso Tukory. Il pino ha urtato le auto in sosta ma non si segnalano feriti.

Momenti di preoccupazione ma non si registrano feriti

Il grosso pino è crollato all’altezza di Porta Sant’Agata, accanto alla villetta intitolata al prefetto Gianfranco Vitocolonna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale, per la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza dell’area. Momenti di preoccupazione per i passanti e gli abitanti della zona ma non si registrano feriti.