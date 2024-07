Palermo, un grande show di Salmo e Noyz ai Cantieri Culturali

Si sono esibiti cantano le canzoni del nuovo disco e i maggiori successi del recente passato

PALERMO – Una grande serata di musica quella di ieri, che ha visto come protagonisti Salmo e Noyz Narcos a Palermo in occasione del Dream Pop Fest, in programma ai Cantieri Culturali alla Zisa.

I due cantanti hanno fatto tappa nel capoluogo siciliano e cantato i brani del loro ultimo disco “Cvlt” e del repack “Cvlt – Hellraisers”, ma non solo perché il duo si è esibito anche con i loro brani più celebri, che hanno divertito il numero pubblico.

Ad attrarre il pubblico anche il palco dove erano presenti diversi oggetti come come tombe, lampioni desolati e panchine abbandonate, che hanno fatto da base allo schermo sullo sfondo – separato solo da un lugubre cancello – in cui si staglia la casa, ormai diventata iconica per i fan.

Gli opening act, sono stati Dj Yanez, Eramo Nubi, De Almeida, Zen Kush e Your Noise Neighbors, sono presentati in collaborazione con il Beatfull festival.