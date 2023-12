Palermo, un motore aeronautico Fiat A 50 esposto all’aeroporto

Allestimento curato dal Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

PALERMO – Un motore aeronautico Fiat A 50 si trova esposto da oggi, giovedì 21 dicembre, nell’area imbarchi dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. L’allestimento è stato curato dal Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del sistema museale dell’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con la Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano.

Realizzata un’apposita teca espositiva

L’esemplare esposto, che fa parte della collezione del Museo, è originale in tutte le sue parti ed è stato oggetto di un accurato restauro conservativo. Per arricchire l’esposizione presso l’aeroporto, il motore è stato dotato di una copia di elica in legno, parzialmente sezionata per motivi di ingombro, che riproduce fedelmente quella originale custodita nel Museo.

Per la mostra è stata realizzata un’apposita teca espositiva. La mostra è stata inaugurata alla presenza del presidente di Gesap, Salvatore Burrafato, del Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, e dall’assessore del Comune di Palermo alle politiche culturali, Giampiero Cannella.

“Giusto tributo alla tradizione italiana”

“La grande storia del nostro Paese si racconta anche attraverso gli oggetti della tecnica, come questo splendido motore per l’aviazione. Averlo qui, nelle sale dell’aeroporto di Palermo è il giusto tributo alla tradizione italiana nella motoristica“, ha detto Burrafato nel corso dell’iniziativa.

“L’aeroporto di Palermo rappresenta una straordinaria vetrina. Si promuove il grande patrimonio storico dell’Università di Palermo, rappresentato dall’esposizione di questo prezioso bene del Museo dei Motori”, ha detto Midiri.