Palermo, un sit-in per ricordare Navalny davanti al consolato russo

L'iniziativa di alcuni attivisti a un mese dalla morte dell'oppositore di Putin

PALERMO – Sit-in stamani a Palermo davanti al consolato russo a un mese dalla morte del dissidente russo Alexei Navalny. Hanno presso parte cittadini e associazioni della società civile, tra gli altri il comitato Esistono i diritti. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione elettori per la partecipazione democratica.

“Bisogna fare sentire la voce di chi si oppone alla feroce negazione della libertà in Russia da parte di Putin che proprio in questi giorni in una elezione farsa verrà rieletto alla presidenza della Russia – si legge in una nota degli organizzatori -. La comunità internazionale deve fare sentire con più determinazione la sua opposizione ad un regime che nega le più elementari libertà democratiche”.