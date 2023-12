Palermo, una giornata di vaccini gratuiti al molo trapezoidale

Si terrà il 16 dicembre dalle ore 9 alle 14:30

PALERMO – Si terrà il 16 dicembre, dalle ore 9 alle 14:30, presso il Molo Trapezoidale di via Filippo Patti 30 a Palermo, la Giornata di Prevenzione Primaria “Vaccinarsi a Palermo 2023”.

Durante la giornata sarà possibile vaccinarsi liberamente per la popolazione generale contro l’influenza, il Covid e le altre malattie prevenibili da vaccino, per le quali sono disponibili le vaccinazioni in accordo al calendario vaccinale per la vita della Regione Siciliana.

L’iniziativa è stata promossa dalla 4° commissione consiliare igiene e sanità del comune di Palermo, che ha patrocinato l’iniziativa, in collaborazione con l’ambulatorio vaccinale ospedaliero dell’azienda ospedaliera universitaria del policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, con l’UOC sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva dell’Asp Palermo e la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Palermo.