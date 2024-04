Palermo, una piazza sarà intitolata ai giudici Falcone e Borsellino

Lo ha deciso il sindaco Roberto Lagalla

PALERMO – A Giovanni Falcone e Paolo Borsellino viene intestata una piazza a Palermo.

Si tratta della piazza antistante la stazione ferroviaria Notarbartolo, tra la via Ariosto, via Pecoraro e la via Notarbartolo, finora dedicata al letterato del Rinascimento Matteo Maria Boiardo. Lo ha deciso il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Sul nuovo nome si erano espressi favorevolmente la Commissione toponomastica, nello scorso novembre, e la Sovrintendenza, a gennaio. In città mancava l’intitolazione di strade o piazze ai due magistrati uccisi nelle stragi di mafia del 1992.

A Falcone e alla moglie Francesca Morvillo è dedicata una villa (tra le vie Marchese Ugo, Giorgio Montisoro e della Libertà). A Borsellino sono intestati il Velodromo di via Lanza di Scalea e un atrio all’interno della Biblioteca comunale. L’area nei pressi di via Nortarbartolo era stata intesta al Boiardo nel 1969.