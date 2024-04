Palermo, una piazza sarà intitolata al giudice Antonio Scopelliti

Un iter lungo e bocciato diverse volte negli anni passati

PALERMO – Una piazza a Palermo prenderà il nome del giudice Antonino Scopelliti ucciso a Villa San Giovanni nel 1991. Avrebbe rappresentato la pubblica accusa nel giudizio in Cassazione del maxi processo alla mafia.

Al magistrato sarà intitolata un’area della Quarta Circoscrizione lungo la via Altofonte, tra i civici 78/A e 80, adiacente al Cus Palermo e a un parco urbano. Lo hanno deciso il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella.

La procedura è stata lunga otto anni. A intestare a Scopelliti una piazza aveva pensato per prima, nel 2016, la Sesta Circoscrizione che aveva individuato un’area tra via del Fante e via Villa Sofia. Non se ne fece nulla. La Commissione toponomastica bocciò la proposta perché una precedente iniziativa aveva destinato l’area al medico Alfredo Salerno (nato nel 1868 e morto nel 1946).

Andò male anche una seconda intitolazione proposta nel 2019 dalla Quarta Circoscrizione che aveva individuato un tratto di strada tra la via La Loggia e la via Pagano. Ma anche questa assegnazione venne bloccata perché si scoprì che, con un’autorizzazione della prefettura del 2016, era stato intitolato alla filosofa Bruna Boldrini (morta nel 1989).

Il Comune adesso raggiunge l’obiettivo con l’intitolazione a Scopelliti del piazzale.