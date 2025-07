Palermo, urta lo specchietto di un’auto e viene picchiato

Ad aggredirlo un gruppo di persone in viale Michelangelo

PALERMO – È finito in ospedale con il naso rotto per una banale lite per strada a Palermo.

Il pestaggio è scattato quando lo specchietto della vettura della vittima ha toccato quello di un’altra vettura. Nessun danno alle auto. Ma tanto è bastato per fare scattare il pestaggio.

L’aggressione in viale Michelangelo

L’aggressione è avvenuta la sera del Festino a Palermo nella zona di viale Michelangelo. Il giovane di 30 anni è stato preso a pugni in faccia da un gruppo di persone.

Le indagini per risalire agli aggressori sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di risalire al branco anche grazie alle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.

Nella giornata di ieri anche l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli è stato picchiato. Ferrandelli si trovava in via Alloro, ha notato una discussione all’interno di un bar ed è intervenuto per riportare la calma. A quel punto gli aggressori hanno picchiato anche lui.