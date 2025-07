Palermo, scoppia la rissa in un bar: colpito l’assessore Ferrandelli

Intervenuto per difendere il titolare. "Una violenza mai vista"

IN CENTRO STORICO

PALERMO – L’assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli è rimasto ferito in una rissa nel tentativo di difendere il proprietario di un bar aggredito da alcuni clienti. “Una violenza mai vista”, dice Ferrandelli che si trova all’ospedale Buccheri La Ferla per un controllo. Ha riportato delle contusioni.

L’episodio è avvenuto in via Alloro, nel centro storico. Alcune persone di etnia Rom hanno avuto una discussione con il titolare dell’attività commerciale sembrerebbe per una questione sorta al momento di pagare il conto.

I soldi erano caduti per terra e i clienti avrebbero accusato il titolare di averli rubati. È esplosa la violenza, Ferrandelli ha assistito alla scena e non si è tirato indietro.

“Sono molto scosso. Ho visto, mentre passavo, quello che stava succedendo e ho cercato di difendere il titolare del bar. Erano in sei, armati di sgabelli. una furia. È stata una scena di una violenza mai vista. Sono stato colpito anche io. Sono in ospedale per accertamenti”.