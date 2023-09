Palermo, Varchi: “Al via la control room per il monitoraggio del territorio”

La video sorveglianza riguarderà vari quartieri della città

1' DI LETTURA

PALERMO – “La nuova ‘Control room’ del Comune di Palermo è un sistema all’avanguardia che sfrutta anche le potenzialità offerte dall “intelligenza artificiale. Un esempio virtuoso, come constatato stamattina dal ministro dell’interno Piantedosi, che potrebbe essere replicato in altre parti d’Italia”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e vicesindaco di Palermo con delega alla legalità, a margine dell’inaugurazione della innovativa infrastruttura digitale, nella sede del comando della polizia municipale di via Ugo La Malfa, a Palermo.

“Attraverso la tecnologia – spiega – e la costante collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine, sarà possibile operare una capillare azione di controllo del territorio e intervenire tempestivamente in caso di anomalie che riguardino fatti illeciti. La video sorveglianza riguarderà i vari quartieri della città, con una maggiore attenzione per quelli più a rischio, ma ovviamente servirà anche per monitorare eventi calamitosi e mobilità”.

“La Control room dispone di schermi disposti su una superficie di 200 metri quadrati, attraverso i quali viene operato un controllo costante. Uno strumento prezioso e avveniristico – conclude Varchi – che pone l’amministrazione guidata da Lagalla all’avanguardia per la tutela dell’ ambiente, della sicurezza urbana e di tutti i servizi ai cittadini”.