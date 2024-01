Palermo, Varchi pronta a dimettersi: in due in lizza per sostituirla

Ad attenderla un posto di sottosegretario

PALERMO – La giunta comunale di Palermo si prepara ad un nuovo cambio. Nelle scorse settimane il sindaco Lagalla ha nominato nuovi assessori Alessandro Anello e Pietro Alongi, adesso si attendono le dimissioni di Carolina Varchi, che non sarà più dunque vice sindaco e lascerà le deleghe al bilancio, tributi e al controllo delle società partecipate (nei prossimi giorni riceverà un posto di sottosegretario nel governo nazionale). Le dimissioni, però, non sono un fulmine a ciel sereno perché da tempo era noto che la deputata si sarebbe dimessa e lo aveva annunciato anche lei stessa nel mese di settembre.

Il posto da vice sindaco è pronto ad essere assegnato a Giampiero Cannella, attuale assessore alla cultura, ma che ha ricoperto il ruolo di vice durante la consiliatura Cammarata.

Chi prende il posto di Carolina Varchi

Resta da decidere chi prenderà il posto di Carolina Varchi in giunta e quali deleghe avrà. In lizza sono in due. Si tratta di Brigida Alaimo (favorita, secondo i rumors), prima dei non eletti all’Ars, e Toti Longo.

Alaimo è da settembre l’amministratore della società Interporti Sicilia spa ed è stata dal 2019 al 2022 assessore al comune di Bagheria, con deleghe al Turismo, all’Urbanistica e ai servizi legali. Longo è stato candidato sindaco a Partinico nel 2022, comune del quale è stato anche assessore con le deleghe allo sport, al turismo e allo spettacolo tra il 2019 e il 2020.