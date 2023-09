Varchi: “A breve mi dimetterò da vice sindaco di Palermo”

L'annuncio durante la convention di Fratelli d'Italia

2' DI LETTURA

PALERMO – “Tra poco cesserà il mio impegno da vicesindaco e assessore al bilancio del comune di Palermo, quindi desidero che assessori e consiglieri siano qua sul palco insieme con me”. Lo ha detto Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d’Italia alla convention di Palermo de ‘L’Italia vincente’.

“Il doppio impegno tra Palermo e Roma – ha spiegato – è molto faticoso ed è per questo che, a brevissimo, in ossequio all’impegno preso con il mio partito, mi dedicherò a tempo pieno all’impegno di parlamentare”. Poi, a proposito del rimpasto in giunta comunale di cui si parla tanto in questi giorni, Varchi ha sottolineato: “Non è una nostra priorità”.

La vice sindaco uscente, dunque, ha fatto il punto sul lavoro svolto dal governo Meloni: “Dal Sud alla giustizia, dalle infrastrutture alla famiglia, oggi raccontiamo un anno di risultati, di progetti, di disegni di legge utili a rendere l’Italia un Paese vincente”.

“Saranno gli stessi esponenti del governo a fare il punto sui passi in avanti compiuti, sulla nostra idea di Paese, su quello che ancora c’è da fare a un anno dalla vittoria elettorale. Dalla Zes unica che rappresenterà una grande occasione per il Sud, ai provvedimenti messi in campo per contrastare il fenomeno preoccupante della denatalità, passando per le ultime norme contro l’immigrazione clandestina, i protagonisti sul palco sono, tra gli altri, i ministri Fitto e Roccella, il viceministro Bignami e il sottosegretario Delmastro, oltre ai nostri esponenti in Europa, in Regione, nei Comuni”.

Il vice sindaco ha parlato anche della quarta rata del Pnrr che sarà erogata a breve: “Di queste ore – ricorda Varchi – è il via libera alla quarta rata del Pnrr, a conferma del grande lavoro del ministro Fitto e dell’autorevolezza del nostro governo anche in Europa. Ma siamo già intervenuti su diversi temi. Segnalo il disegno di legge che porta la mia firma, già approvato alla Camera, con il quale – conclude – abbiamo esteso la punibilità della pratica della ‘maternità surrogata’. Un provvedimento per la tutela della dignità delle donne e di cui vado orgogliosa”.