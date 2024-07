Vasic: “Voglio essere protagonista. Per Dionisi non sono un giovane”

Il centrocampista: "La scorsa stagione mi è stata utile, ho imparato tanto"

Ultimo giorno di ritiro in Valtellina per il Palermo guidato da Alessio Dionisi. Nell’ultima conferenza stampa dall’Aquagranda di Livigno, dove i rosanero stanno preparando la prossima stagione, ha parlato ai giornalisti presente il giovane centrocampista Aljosa Vasic.

“La scorsa stagione mi è stata utile perché ho imparato tante cose, sono cresciuto. Voglio fare una grande stagione. Ho 22 anni, tutti i giocatori hanno percorsi diversi: l’anno scorso ho imparato, voglio incidere di più e dare il mio contributo. Ho lavorato duro e forte, senza alibi”.

“Voglio essere protagonista a Palermo – ammette il centrocampista -. Posso dare una mano, sto ritrovando la mia fisicità che avevo un po’ perso, l’anno scorso non avevo continuità. In questo ritiro mi sto preparando a fare bene”.

“Sto giocando mezzala, mi sento a mio agio nel ruolo. Voglio essere più incisivo; posso farlo, devo continuare a lavorare come ho fatto. Sto migliorando, siamo qui da 13 giorni, cerco di apprendere il più possibile. Numero di maglia? L’anno scorso volevo prendere il 14, lo avevo a Padova e mi ha portato bene, è stata una scelta mia”, ha aggiunto Vasic.

Vasic sul nuovo Palermo

“L’anno scorso avevo iniziato come trequartista/mezzala di destra, questo è il mio ruolo. Nella passata stagione ho giocato in diverse posizioni perché potevo farlo, da mezzala mi sento a mio agio”. Poi Vasic si è soffermato sui volti nuovi in casa rosanero: “Sono tutti ragazzi che hanno migliorato la squadra. Nikolaou mi piace, già lo seguivo, fisicamente è molto forte e ha personalità. Tutti sono giocatori forti”.

“Henry ha fatto la Serie A, è un giocatore forte – prosegue il centrocampista -. Ci darà una grossa mano, ci ho parlato all’inizio: è un bravo ragazzo, umile, col lavoro è arrivato dove è arrivato. Quest’anno sarà molto importante per noi. Sono qui per giocarmi il posto con i compagni, c’è concorrenza ed è giusto che sia così”.

“Mi sto impegnando per giocare il più possibile, mi auguro di avere più continuità. Sono voglioso, voglio fare le cose in grande, spero di fare bene. Dionisi? Non mi tratta da giovane, è giusto che mi prenda in considerazione; mi impegno e lavoro”, ha concluso Aljosa Vasic.