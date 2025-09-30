Palermo-Venezia, Blin: “Gara difficile contro chi giocherà per i primi posti”

Il centrocampista: "La partita è stata molto chiusa"

“Questo è un punto che ci tenevo a prendere. Una partita difficile contro una squadra che sicuramente giocherà per i primi posti in Serie B. Nel primo tempo abbiamo fatto bene. Nella ripresa è stato un po’ più difficile, loro sono stati bravi a tenerci sotto pressione. Quest’anno quando non si può vincere non si deve perdere, è un punto importante”. Alexis Blin, centrocampista del Palermo, ha commentato la gara terminata a reti inviolate contro il Venezia.

“Fisicamente mi sono sentito bene, ho vissuto una preparazione un po’ difficile ma devo ringraziare squadra e società che hanno sempre creduto in me. Sono stato bene, è stata comunque una partita difficile da giocare. Loro hanno preparato bene la gara. La partita è stata molto chiusa. Ora dobbiamo recuperare bene per la prossima gara contro lo Spezia”, ha concluso il centrocampista in conferenza stampa post partita.