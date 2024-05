Palermo-Venezia, Mignani: “Vogliamo partire forte come contro la Samp”

Il tecnico: "Nel riscaldamento di Palermo-Samp ho avuto sensazioni bellissime"

PALERMO – È subito tempo di pensare al Venezia. Dopo il passaggio del turno preliminare dei playoff di Serie B contro la Samp, il Palermo si proietta alla sfida ravvicinata con i lagunari valida per le semifinali. L’andata si gioca al “Barbera” lunedì sera e il tecnico dei rosanero Michele Mignani ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match.

“Penso che il Palermo visto con la Samp sia il Palermo che si è differito dagli altri soprattutto in atteggiamento e spirito. Questa secondo me è stata la differenza più grossa, una partita fatta bene sotto tutti gli aspetti. Partendo dall’atteggiamento sono venuti fuori anche gli aspetti tattici. Con il Venezia vorrei portassero le stesse cose pur essendo un avversario diverso”.

“Credo che due giorni tra una partita e l’altra siano pochi – dice il tecnico in vista della partita ravvicinata -. Devi recuperare le energie, ma questo è quello che ci hanno concesso e ci prendiamo questo. Condizione dei giocatori? Ieri (sabato 18 maggio, ndr) hanno fatto scarico e oggi ci riuniamo e vediamo come stiamo. I ragazzi sono giovani e sani, in tre giorni devono poter recuperare per la prossima partita”.

Sul Venezia

A Palermo arriva la terza in classifica dopo la regular season: “La partita con il Venezia mi è capitato di vederla in passato, ma non l’ho vista recentemente. Il Venezia non è solo Pohjanpalo ed è arrivata ad un soffio dalla promozione diretta, dimostrando valori non solamente grazie a un giocatore che comunque sta facendo molto bene. Hanno rischiato di andare direttamente in Serie A. In campo ci saranno le rispettive qualità, ma si ragiona a livello collettivo”.

“Quando siamo entrati per fare riscaldamento ho avuto sensazioni bellissime, lo stadio era già quasi pieno – ammette il tecnico in merito a venerdì sera prima di Palermo-Sampdoria -. Ho pensato tra me e me: ‘è impossibile non pensare di aver voglia di giocare questa partita’. Mi auguro che sia così anche contro il Venezia, poi dobbiamo metterci del nostro per fare quello che è giusto fare”.

“Non è abitudine per noi avere queste partite, quindi anche per noi non è semplice. Credo che la cosa più importante sia avere ancora più lucidità – prosegue Mignani -. La partita di ritorno di permette di ribaltare l’esito dell’andata. Vogliamo partire per vincere la partita come contro la Samp. La testa è solo sulla prima per ora, consapevoli che dobbiamo avere lucidità pensando che poi ce n’è un’altra”.

“Sarebbe importante non prendere gol tutte le partite. Questa è stata una crescita ma ricordo altre partita dove abbiamo preso gol ma concedendo poco agli avversari. Con il Cosenza ad esempio. Credo stiamo lavorando bene in fase difensiva, il Venezia ha giocato forti. L’obiettivo sarebbe quello, sarebbe importante ma è anche importante pensare di farlo”, ha concluso l’allenatore del Palermo.