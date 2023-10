Palermo: Corini ritrova Buttaro, esami strumentali per Vasic

Il giovane centrocampista ha lasciato anzitempo il campo contro il Lecco

PALERMO – Dopo la batosta casalinga contro il Lecco, il Palermo è già proiettato alla sfida in trasferta a Genova contro la Sampdoria. Incontro complicato da diversi punti di vista quello in programma sabato pomeriggio: entrambe le squadre, infatti, hanno voglia di rivalsa in seguito ad alcuni risultati non proprio positivi nelle ultime uscite.

La squadra di Corini, dunque, prosegue la preparazione atletica e tattica al Palermo F.C. CFA. Al centro sportivo di Torretta la compagine del capoluogo siciliano ha svolto un’attivazione e mobilità, un lavoro intermittente, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Buttaro, Vasic, Coulibaly e Di Mariano

Dal club rosanero arrivano anche alcuni aggiornamenti in merito all’infermeria della rosa del tecnico di Bagnolo Mella. Il centrocampista Mamadou Coulibaly e l’attaccante Francesco Di Mariano, infatti, stanno proseguendo il lavoro differenziato. Il primo sta recuperando da una lesione di primo grado al muscolo soleo della gamba destra, mentre il calciatore palermitano è alle prese con una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia destra. Entrambi potrebbero rientrare dopo la prossima sosta delle nazionali di novembre, ma non si esclude la possibilità di un recupero anticipato.

Buone notizie, poi, per il difensore Alessio Buttaro che è tornato a lavorare in gruppo. Il giovane terzino destro potrebbe già essere a disposizione di Corini per la trasferta contro la Samp. Il recupero a un problema alla caviglia è ormai ultimato e adesso è necessario solo mettere minuti nelle gambe per lui.

Il centrocampista Aljosa Vasic, infine, in seguito a un problema accusato durante Palermo-Lecco (ha lasciato il campo con una borsa del ghiaccio sul ginocchio), è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un edema attorno ad una pregressa cicatrice nel retto femorale destro. Il calciatore ha iniziato il percorso riabilitativo e lunedì prossimo si sottoporrà ad un’ulteriore indagine strumentale.