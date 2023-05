Palermo, via al master breve in “Management dello Sport”

Il percorso, della durata di tre mesi, ha posti limitati e comincerà a settembre 2023

2' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo F.C. lancia la nuova edizione del master breve in “Management dello Sport”, il corso di studi realizzato con la collaborazione didattico-scientifica dell’Università degli Studi di Palermo, che mira a formare nuove professionalità nell’industria sportiva o migliorare le competenze già acquisite con una prospettiva manageriale in ambito sportivo.

Il percorso, della durata di tre mesi, ha posti limitati, comincerà a settembre 2023 ed è suddiviso in otto lezioni da otto ore ciascuna. Si spazierà dallo sport marketing e la comunicazione sportiva fino alle basi del diritto e della finanza legata alle società di calcio, attraverso i contributi di alcuni tra i più esperti formatori e manager del settore sportivo italiano e internazionale.

IL CORSO

Grazie al contributo dei relatori di alto livello e di docenti dell’Università, gli iscritti avranno la possibilità di acquisire competenze trasversali su tutte le discipline del piano di studi, attraverso un approccio teorico – fondamentale per comprendere le dinamiche di ogni macroarea – ma anche e soprattutto attraverso casi studio e applicazioni pratiche, che rendono conto del complesso lavoro che svolgono i professionisti del settore.

Al termine di ogni insegnamento (area per area) sarà assegnato un project work basato su casi reali o verosimili, che verrà valutato da un’apposita commissione: i più interessanti verranno anche presi in considerazione per eventuali iniziative di sviluppo del club.

Il corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e si svolgerà in modalità ‘in presenza’ allo stadio Renzo Barbera, o (su espressa richiesta) a distanza in video-conferenza, con la possibilità per tutti gli iscritti di riascoltare, o visualizzare per la prima volta, l’incontro anche nelle successive 24 ore rispetto alla diretta.

Il percorso, inoltre, consentirà a tutti i candidati di accedere ad un tirocinio formativo di almeno due mesi all’interno del Palermo F.C., con l’opportunità di vivere una prima esperienza sul campo e mettere in pratica le nozioni acquisite ed esaminate durante il percorso di studio.

Per gli iscritti all’Università degli Studi di Palermo è prevista una tariffa speciale con lo sconto del 10% rispetto al prezzo d’iscrizione.

PER INFO ED ISCRIZIONI: info@formazionepalermofc.com