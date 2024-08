PALERMO – Momenti di paura ieri sera in via Roma. Intorno alle 22:30 un uomo se ne andava in giro armato di un grosso coltella da cucina, di quelli che si usano per tagliare il pane. Si trovava all’altezza di piazza Sam Domenico.

Diverse le chiamate giunte al 112 da parte di cittadini e turisti allarmati. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo radiomobile.

I militari hanno accerchiato e disarmato l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica. Era ubriaco.