Palermo, al via il servizio di ristorazione Ersu alla Lumsa

Si parte da lunedì 6 novembre

PALERMO – L’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario Ersu attiva il servizio di ristorazione all’università Lumsa di Palermo. Si parte dal prossimo lunedì 6 novembre nella sede di via Filippo Parlatore.

Per gli studenti con la borsa di studio Ersu, circa cento, il servizio è totalmente gratuito, mentre gli altri studenti pagano, in base all’ISEEU, con un costo che varia da 1,60 a 5,80 euro. Per fruire del servizio di ristorazione è necessario scaricare l’App “Ersu Palermo” e il pasto si paga al momento della prenotazione attraverso il “Borsellino elettronico”.

“Siamo soddisfatti”

Gabriele Carapezza Figlia, direttore del dipartimento di giurisprudenza, economia e comunicazione dell’Università Lumsa a Palermo, dice: “L’estensione del servizio di ristorazione agli studenti della Lumsa testimonia la piena sinergia del nostro Ateneo con l’Ersu, che assicura l’effettività del diritto allo studio di tutti gli studenti siciliani, anche delle università non statali”.

Michele D’Amico, presidente di Ersu Palermo, afferma: “Siamo soddisfatti per l’attivazione del servizio che offriamo adesso anche agli studenti universitari. Desidero ringraziare la Lumsa per l’attenzione nei confronti degli studenti meritevoli e bisognosi, anche attraverso l’avvio di questo servizio in collaborazione con Ersu e Cot Ristorazione”.