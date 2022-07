Palermo, vicino l’accordo con la Juventus per Brunori

Si potrebbe chiudere in giornata l'affare per il ritorno in rosanero dell'attaccante italo-brasiliano

1' DI LETTURA Potrebbe essere vicina alla conclusione la vicenda legata al ritorno di Matteo Brunori a Palermo. Dopo giorni di stallo legato alla distanza tra la domanda della Juventus e l’offerta dei rosanero, la trattativa tra le due parti sembrerebbe aver avuto nelle ultime ore una forte accelerata e già nella giornata di oggi si potrebbe arrivare ad un accordo definitivo. L’attaccante italo-brasiliano, proprio a Palermo, è stato protagonista di una stagione straordinaria con ventinove gol in quarantasette presenze stagionali, play off compresi, prima della scadenza del prestito secco e il ritorno alla Juventus. L’accordo tra l’entourage del giocatore e la società rosanero è stato già raggiunto da tempo sulla base di un quadriennale e nelle ultime ore sarebbe stato limato anche quello con la Juventus. Dai cinque milioni di partenza richiesti dai bianconeri per il trasferimento del giocatore a titolo definitivo si potrebbe chiudere, alla fine, per una una cifra vicina ai tre milioni. Matteo Brunori, dopo aver trascinato a suon di gol il Palermo in Serie B, è vicino al riabbracciare la causa rosanero.

