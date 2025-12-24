Palermo, vigilanza privata per i controlli: ecco le zone interessate

La misura durerà fino all'1 gennaio. Il sindaco: "Maggiore sicurezza ai cittadini"

PALERMO – L’amministrazione comunale di Palermo ha affidato al gruppo privato Sicurtransport, da oggi fino all’1 gennaio, un servizio di vigilanza in alcune aree strategiche della città dove si trovano immobili e strutture comunali.

Palermo e la vigilanza privata

Il servizio – dice il Comune – andrà ad integrare e rafforzare il controllo del territorio svolto dalla polizia municipale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e tutela del patrimonio pubblico.

“Con questo intervento – dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – l’amministrazione comunale rafforza il presidio del territorio in un periodo particolarmente delicato come quello delle festività.

L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai cittadini, tutelare il patrimonio pubblico e affiancare in maniera efficace il lavoro della Polizia municipale. Si tratta di una scelta concreta e mirata, che risponde alle esigenze della città e consente una presenza più capillare nelle aree a maggiore afflusso e in quelle dove insistono beni comunali”.

Le zone interessate

Nel dettaglio, per i controlli pomeridiani (dalle ore 13 alle ore 20), che prevedono l’impiego di una pattuglia di vigilanza privata per ciascuna zona, le aree interessate sono cinque. Eccole di seguito.

Parco della Zisa.

Sferracavallo e Mondello, con controlli al Palazzetto e ai parcheggi comunali di Mondello.

Zona Piazzale Ungheria – Teatro Massimo.

Area dalla Stazione centrale a piazza Villena, con controllo anche di immobili comunali come Palazzo Comitini.

Area Cattedrale – piazza Vittoria, con vigilanza sugli immobili comunali della zona.

Sono invece sei le aree interessate dai controlli serali e notturni (dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo).

Sferracavallo e Mondello, con controlli ai parcheggi Galatea e Mongibello e alla cittadella dello sport di via dell’Olimpo.

Borgo Nuovo / CEP, con vigilanza presso la palestra comunale di Largo Partinico e il campetto di Largo Gibilmanna.

Zona Brancaccio / Sperone, con controlli anche alla palestra comunale di via XXVII Maggio.

Zona piazza Nascè, via La Lumia, via Daita, via Turati, con controllo del perimetro del Teatro Politeama.

Zona via Garzilli – via XX Settembre, con vigilanza del perimetro di Villa Trabia.

Zona Cattedrale, corso Vittorio Emanuele e via Maqueda, con controlli sugli immobili comunali, tra cui Palazzo Comitini.