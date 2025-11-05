Palermo, vigile investito da un’auto mentre dirigeva il traffico

L'agente è stato portato all'ospedale Buccheri La Ferla

PALERMO – Un vigile urbano di Palermo è stato investito da un’automobilista mentre svolgeva il servizio di viabilità. Per cause in corso di accertamento, l’agente è stato centrato da un’auto guidata da una donna ed è finito rovinosamente a terra, riportando una ferita alla testa.

Sul posto è intervenuto personale del 118 che l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla. Sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La solidarietà della Cisl di Palermo

“Esprimiamo la nostra solidarietà al vigile urbano investito a Palermo mentre era in servizio e ci auguriamo possa riprendersi al più presto, apprendiamo con grande preoccupazione quando accaduto. Auspichiamo che si intervenga sulla sicurezza per questi lavoratori, che sono fondamentali per la nostra città”.

Ad affermarlo sono Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani e Vincenzo Rao segretario aziendale polizia locale Fp Cisl Palermo Trapani. “Il traffico cittadino è spesso fuori controllo, il lavoro del corpo dei vigili urbani è soggetto a diversi rischi, chiediamo dunque che si intervenga tutelando i lavoratori e il loro fondamentale servizio reso alla città e ai cittadini. Nell’attesa di potere conoscere l’effettiva dinamica di quanto accaduto, bisogna scongiurare il ripetersi di tali eventi che mettono a serio rischio l’ incolumità e, talvolta, la vita dei lavoratori” concludono.