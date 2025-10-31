Palermo, violenza all’ospedale dei Bambini: aggredito un cardiologo

Il direttore sanitario: "Atti ingiustificabili"

PALERMO – Nuovo episodio di violenza in un ospedale della città. Un medico è stato aggredito da un uomo al poliambulatorio del Di Cristina di Palermo. Nel mirino è finito un cardiologo, strattonato e spinto violentemente verso il muro dal papà di un piccolo paziente.

L’allarme

Avrebbe lamentato dei ritardi nel turno, andando su tutte le furie e scagliandosi contro il professionista, in servizio all’ospedale dei Bambini da circa tre anni. In pochi minuti nella sala d’aspetto del poliambulatorio si è scatenato il caos, con urla, spintoni e paura. Momenti concitati durante i quali dall’ospedale è stato chiesto l’intervento dei carabinieri.

Accertamenti sulle condizioni del cardiologo aggredito

Soltanto all’arrivo dei militari la situazione è tornata alla normalità. Il medico è stato soccorso dai colleghi ed è stato trasferito al Civico per effettuare tutti gli esami del caso e accertare le sue condizioni. Nel frattempo, dopo l’episodio arriva la ferma condanna di quanto accaduto da parte del direttore sanitario Domenico Cipolla.

Cardiologo aggredito: “Atti ingiustificabili”

“Condanniamo ogni atto di violenza nei confronti di chi lavora giornalmente per tutelare la salute delle persone – dice -. Siamo convinti della qualità del servizio che offriamo, nonostante le difficoltà che possono presentarsi. Stamattina è stato preso di mira un nostro medico, un serio professionista. Un ottimo cardiolgo che lavora da sempre con dedizione. Si tratta di atti che non hanno alcuna giustificazione e che continueremo sempre a denunciare”.