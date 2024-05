Violenza sessuale: “Condannate il medico Grasso a 12 anni e mezzo”

La richiesta del pubblico ministero. L'11 settembre parola alle difese

PALERMO – La Procura ha chiesto la condanna a 12 anni e mezzo di carcere per Marcello Grasso. Il medico è imputato per violenza sessuale ai danni di tre pazienti.

Inizialmente il neuropsichiatra settantenne, fratello dell’ex presidente del Senato Piero, era stato denunciato da una donna, a cui si sono aggiunti i racconti delle altre due presunte vittime.

La difesa

La linea dei difensori, gli avvocati Vincenzo Lo Re e Fabrizio Biondo, resta quella di sempre: nessuna violenza sessuale, ma percorsi terapeutici condivisi.

Dopo la richiesta di pena avanzata al pubblico ministero Giorgia Righi la difesa parlerà l’11 settembre. Poi, il verdetto.

I racconti delle donne

Le tre donne, parte civile con l’assistenza dell’avvocato Monica Genovese, hanno raccontato di avere subito pesanti palpeggiamenti nelle parti intime.

Durante le sedute le veniva fatto indossare un costume di burlesque nello studio del medico in via Pasquale Calvi, dove sarebbero avvenuti gli abusi. Storie molti simili sono state riferite dalle altre due donne. Sono tutte ex studentesse.

Il medico, secondo l’accusa, avrebbe approfittato della loro condizione di disagio psicologico. Proponeva un percorso “sensoriale” per “superare i problemi”, ma in realtà sarebbero stati dei palpeggiamenti.

Gli investigatori della squadra mobile, dopo la prima denuncia, avevano piazzato una telecamera nello studio del professionista.