Palermo, Inzaghi: “Virtus Entella la sorpresa della stagione”

Il mister alla vigilia: "Qualcosa cambierò, ma non posso sostituirne dieci"

Pippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il prossimo impegno di campionato del Palermo. Reduci dal rocambolesco 3-3 contro la Sampdoria, i rosanero sono pronti per ospitare al “Barbera” la Virtus Entella, nel terzo match in otto giorni in seguito al turno infrasettimanale di Serie B.

“Penso che sia la partita più importante dell’anno perché affrontiamo una squadra che ha battuto il Monza e con il Frosinone ha pareggiato all’ultimo. Penso che loro siano la sorpresa della stagione per come giocano. Una squadra non batte il Monza per caso. Come tutte le gare di Serie B serve fare attenzione, ma con tutto il rispetto per loro noi siamo il Palermo e giochiamo nel nostro stadio. Voglio vedere a che livello è la squadra, come riesce a giocare queste partite. Mi auguro che la gente ci dia una grande spinta. Siamo pronti, ci siamo allenati bene”.

“Cinque gol subiti in due gare? Ho ragionato sui gol e ho pensato che ne abbiamo fatti 9 in tre partite – spiega l’allenatore -. Cerco sempre di guardare il positivo, quindi la squadra c’è. Sul 4-3 potenziale eravamo in tanti dentro l’area, questo è sinonimo di mentalità vincente. Se una squadra deve arrivare dove vuole, deve avere questo atteggiamento e questa voglia. I gol dell’Empoli sono stati casuali, a Genova non siamo stati come al solito, ma se questi errori li fanno tra altre dodici partite vuol dire che saremo arrivati in alto”.

Poi Inzaghi prosegue: “Questa squadra deve rendersi conto di quanto è forte, sono contento dei risultati. Stiamo creando qualcosa, secondo me, che potrà essere duraturo nel tempo. Mi pice come mi segue la squadra, dispiace lasciare fuori qualcuno ma devo fare delle scelte. Non c’è mai stata una multa o un ritardo, questo è molto bello”.

“Qualcosa cambierò, non posso cambiarne dieci – ha poi ammesso il tecnico dei rosanero in ottica turn over -. Ne cambierò tre, quattro. Quelli più stanchi recupereranno e daranno una mano a gara in corso. Ho domani mattina per ragionare bene e sono contento chela squadra è al completo per una gara decisiva per noi. Peda? Chiaramente sta stringendo i denti, proveremo a recuperarlo per la panchina. Spero mi dia la disponibilità per essere in panchina perché ci sta dando tanto”, ha concluso.