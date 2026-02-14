Palermo-Entella, Inzaghi: “I miei devono convincersi di essere forti”

Il tecnico nel post partita: "Lavoriamo bene sulle palle inattive"

Pippo Inzaghi commenta in conferenza stampa la vittoria per 3-0 dei suoi ai danni della Virtus Entella. I rosanero ottengono così il settimo successo di fila in casa tra le mura amiche del “Renzo Barbera” e il tredicesimo consecutivo in campionato. L’allenatore del Palermo è soddisfatto della prestazione dei suoi.

“L’avevo definitiva la più importante e la più difficile ed è stato così. Non c’è nulla di facile in Serie B, non abbiamo per niente un calendario facile ora. Questa partita ci dà grande forza, gioia, ci deve far capire che dobbiamo stare sempre sul pezzo. Sono contento che siamo tornati a non prendere gol, il percorso resta ancora lungo e difficile. Il Palermo non vinceva da anni sette partite di fila in casa, mi auguro che i miei giocatori si convincano che sono forti. Possiamo fare ancora meglio per me”.

“Il momento decisivo è stato quando siamo partiti – ha aggiunto il tecnico del Palermo -. Stiamo lavorando bene sulle palle inattive, sono un fattore molto importante delle partite. Non mi è piaciuta la gestione dopo il primo gol. La squadra poi è ripartita bene nella ripresa, ma c’è stato un rilassamento che non mi piace. Mi sarebbe dispiaciuto prendere gol”.

“Quello che stiamo facendo deve diventare la normalità – prosegue Inzaghi -. Per la loro qualità e modo di allenarsi non era normale quanto fatto prima di questi 13 risultati utili di fila. Davanti stanno facendo qualcosa di eccezionale, ma noi dobbiamo continuare a cresce e fare risultati positivi producendo così tanto. I margini di miglioramento sono sotto gli occhi di tutti”.

“Sono contento di aver regalato questa giornata ai tifosi palermitani. Questa sera mi rilasserò, ho finito di guardare gli altri per scaramanzia (sorride, ndr). Questa comunque per noi è la strada giusta”, ha concluso l’allenatore dei rosanero.