Palermo-Virtus Entella, la gara del “Barbera” cambia orario

Il match sarà visibile in streaming

PALERMO – La gara di ritorno tra Palermo e Virtus Entella cambia orario. Il match, valido per il secondo turno nazionale dei playoff, è in programma sabato 21 maggio allo stadio “Renzo Barbera”. Inizialmente programmato per le ore 20.30, il calcio d’inizio è stato prolungato di trenta minuti. Dunque Palermo-Virtus Entella si giocherà a partire dalle 21.00.

Il cambio d’orario è dettato dalla trasmissione in diretta dell’incontro su su “Rai Play”. Così come per il match di andata tra Triestina e Palermo, la gara del “Barbera” sarà visibile in streaming tramite l’applicazione della Rai.

Il match di andata Virtus Entella-Palermo è in programma martedì 17 maggio allo stadio Comunale di Chiavari. Calcio d’inizio fissato, invece, per le 20.30 (info sul settore ospiti).