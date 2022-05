Palermo-Virtus Entella, in vendita gli ultimi 200 biglietti

Il "Barbera" indossa l'abito delle grandi occasioni ancora una volta

PALERMO – Il “Renzo Barbera” è tutto esaurito. In vista della gara di ritorno contro la Virtus Entella, valida per il secondo turno dei playoff nazionali di Serie C, lo stadio del capoluogo siciliano sarà una bolgia. Il mach mette in palio il passaggio alla semifinale, con la gara di andata terminata 2-1 in favore dei rosanero.

Sono 32.467 i ticket staccati fino a questo momento. In vista del match di questa sera, però, sono stati messi a disposizione gli ultimi 200 biglietti tra curve e gradinata. Per evitare file agli ingressi, inoltre, i tornelli verranno aperti intorno alle 18.30. Il settore ospiti rimarrà esclusivamente ad uso dei pochi tifosi dell’Entella che hanno raggiunto Palermo da Chiavari. Entusiasmo alle stelle, il “Barbera” indossa l’abito delle grandi occasioni ancora una volta.