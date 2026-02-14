Palermo-Entella, dubbio sulla trequarti per Inzaghi: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Terza partita in otto giorni per la Serie B e in occasione del sabato di San Valentino i rosanero tornano a giocare allo stadio “Renzo Barbera”. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, l’impianto sportivo di viale del Fante aprirà i cancelli per Palermo-Virtus Entella, gara valevole per la 25ª giornata del torneo cadetto. Una sfida che mette in palio punti importanti: i padroni di casa cercano la settima vittoria di fila davanti al proprio pubblico, mentre i liguri arrivano nel capoluogo siciliano per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. All’andata, l’incontro terminò 1-1.

Il Palermo di Pippo Inzaghi si presenta a questo appuntamento reduce dal pareggio contro la Sampdoria in una partita pazza sotto la pioggia di Marassi. I rosanero occupano stabilmente il quarto posto con 45 punti, restando incollati al treno che porta dritti in massima serie. Nelle ultime uscite dei siciliani sono arrivati punti pesanti, che hanno allungato la striscia positiva a ben 12 risultati utili consecutivi. Nonostante una solidità difensiva che ha iniziato a traballare, la varietà di soluzioni offensive ha reso il Palermo comunque pericoloso, propositivo e costante.

Situazione diametralmente opposta per la Virtus Entella, che sta lottando con le unghie e con i denti per mantenere la categoria. Attualmente posizionata non lontano dalla zona calda della classifica (al 15° posto con 25 punti), la formazione ligure fatica a trovare continuità di risultati. Nelle ultime cinque uscite, i biancocelesti hanno raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Per la squadra di Chiavari, la trasferta di Palermo rappresenta l’opportunità di dare una scossa definitiva alla stagione, complice anche l’importante successo contro il Cesena per 3-1 nell’ultimo turno di campionato.

Palermo-Virtus Entella: le probabili formazioni

Il Palermo confermerà il suo 3-4-2-1. Tra i pali agirà Joronen, con il terzetto difensivo composto da Magnani, Bani e Cecaroni. A centrocampo, Segre dovrebbe riprendere il posto da titolare in mediana accanto a Ranocchia. Sulle fasce confermati Pierozzi e Augello, mentre sulla trequarti Johnsen e Le Douaron si giocano una maglia dal primo minuto accanto a Palumbo, a supporto dell’unico riferimento offensivo Pohjanpalo.

Anche Virtus Entella di mister Chiappella dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1. In porta ci sarà l’ex rosa Colombi, mentre in difesa agiranno Parodi, l’altro ex Palermo Marconi e Alborghetti. In mediana, le chiavi del centrocampo sono affidate a Karic e Squizzato, mentre gli esterni dovrebbero essere Barini e Di Mario. Alle spalle di Cuppone, unico centravanti, ci saranno Guiu e Franzoni.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo.

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Marconi, Alborghetti; Bariti, Karic, Squizzato, Di Mario; Guiu, Franzoni; Cuppone.