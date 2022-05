Palermo-Virtus Entella, quasi 32 mila i biglietti venduti

L'obiettivo è superare quelli andati a ruba per Palermo-Triestina

PALERMO – Continua a crescere il numero dei biglietti venduti in vista della gara tra Palermo e Virtus Entella. Il match, in programma sabato 21 maggio alle ore 21.00 allo stadio “Renzo Barbera”, mette in palio il passaggio alla semifinale dei playoff di Serie C. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i ticket staccati per la partita di ritorno sono quasi 32 mila, ma l’obiettivo è superare quelli andati a ruba per Palermo-Triestina (31.801).

La vendita libera è partita soltanto ieri (mercoledì 18 maggio) dalle ore 15.00 e i tagliandi saranno disponibili fino alle ore 20:55 di sabato 21 maggio o comunque fino a esaurimento disponibilità.

La gara di andata giocata a Chiavari martedì 17 maggio ha visto trionfare i rosanero di Silvio Baldini con il risultato di 2-1. La squadra del capoluogo siciliano, però, vanta lo status di testa di serie. Dunque, oltre a giocare il match di ritorno tra le mura amiche, ha due risultati su tre a favore. L’Entella, per passare il turno, dovrà vincere al “Barbera” almeno con due gol di scarto.