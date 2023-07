Palermo, contro la Virtus Verona i rosa perdono 1-0

Secondo test amichevole per la squadra di Eugenio Corini

2' DI LETTURA

Il Palermo di Eugenio Corini non riesce ad andare in rete contro la Virtus Verona in occasione del secondo test amichevole del ritiro precampionato che i rosanero stanno svolgendo in Trentino Alto Adige. Nella prima gara contro una squadra professionistica, in questo caso che milita in Serie C, la compagine del tecnico di Bagnolo Mella è uscita sconfitta dal campo di Ronzone con il risultato di 1-0 in favore dei veneti. A decidere il match è Menato al minuto 56 della gara: il calciatore della Virtus taglia bene il campo in verticale eludendo la marcatura di Lucioni ed è poi freddo a battere Pigliacelli con un destro a incrociare.

I rosanero sono scesi sono scesi sul terreno di gioco schierati con il 4-3-3, modulo su cui Corini sta cercando di lavorare ormai da giorni e che sarà il punto di riferimento a livello tattico per la sua squadra. Esterni “a piede invertito”, grande partecipazione delle due mezzali e pressing sugli avversari sono alcune caratteristiche che l’allenatore del Palermo vuole dare ai suoi calciatori nell’impostazione di gioco. Contro la Virtus Verona si è intravisto qualcosa della nuova idea che Corini sta cercando di imprimere ai suoi, ma i margini di miglioramento sono ancora tanti.

La formazione titolare scesa in campo dal primo minuto ha visto tra i pali Pigliacelli con una difesa a quattro composta da Graves, Lucioni, Marconi e Ceccaroni. In cabina di regia è andato Gomes, affiancato da Saric e Segre. In avanti, Valente, Brunori e Insigne a cercare di impensierire il portiere avversario. All’inizio della ripresa, poi, spazio per Nedelcearu al posto di Marconi, Damiani per Gomes, Broh per Saric, Vasic per Segre e Mancuso per Insigne. Prima della fine del match anche Brunori ha lasciato il campo per lasciare spazio a Soleri e Valente ha dato il cambio a Corona. Prima del fischio d’inizio, per volontà di entrambi i club, è stato rispettato un minuto di silenzio per commemorare l’anniversario della morte di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta.