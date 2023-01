Palermo, visita privata di Schifani a Biagio Conte

Ecco che cosa si sono detti.

1' DI LETTURA

PALERMO – Visita privata questa mattina del presidente della regione Renato Schifani a Biagio Conte.

Durante l’incontro svoltosi in forma strettamente privata alla Missione Speranza e Carità di via Archirafi il presidente Schifani si è intrattenuto con Fra Biagio che sta lottando strenuamente contro un tumore al colon.

Il missionario laico con un filo di voce dopo averlo ringraziato per la sua visita con una battuta (“che bel dono”) si è raccomandato al presidente Schifani di continuare a lavorare per il mondo dei poveri per i quali Biagio Conte si spende con tutte le sue forze da anni. Schifani prima di accomiatarsi dalla Missione Speranza e Carità lo ha rassicurato confermando il suo impegno a stare accanto ai più poveri e più deboli. La visita si è conclusa con una frase di Biagio Conte nrivolta a Schifani “allora lavoreremo insieme”.