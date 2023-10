Palermo, volontari da tutto il mondo per aiutare santa Maria di Gesù

Il campo internazionale porterà i giovani anche a Pollina e Ficuzza

PALERMO – Due americani, un finlandese, una russa, una serva, una ceca, un ungherese e una francese. Sono otto le ragazze e i ragazzi che, arrivati da mezzo mondo, si sono ritrovati a Palermo e precisamente al convento di santa Maria di Gesù, colpito dagli incendi dello scorso luglio, per aiutare i frati francescani. Tutti impegnati in un campo di volontariato internazionale nato da una collaborazione tra il Servizio civile internazionale, associazione laica di volontariato presente in 93 Paesi, la Protezione civile del comune di Palermo, la Consulta comunale della Pace, la comunità dei frati minori, la parrocchia di Maria santissima delle Grazie, Legambiente Palermo Futuro e Corpo forestale regionale.

“Coordinati da Mirabella Imbaccari – spiegano gli organizzatori – i giovani daranno un supporto ai frati con la pulizia dell’interno e dell’area esterna del convento e saranno coinvolti nella scoperta e conoscenza della realtà ambientale, culturale e sociale del territorio di Palermo grazie alla visite delle aree verdi di Pollina, Polizzi Generosa e Ficuzza gestite dalla Forestale e alla collaborazione con un gruppo di giovani della parrocchia santa Maria di Gesù coordinati dal consigliere di circoscrizione Fabrizio Lo Verso”.