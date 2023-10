Wine Sicily, l’Orto Botanico pronto ad ospitare la quinta edizione

Si svolgerà dal 21 al 23 ottobre e ospiterà 45 cantine del territorio

PALERMO – Quattrocentocinquanta etichette in degustazione, 45 aziende vinicole del territorio, dieci influencer del settore provenienti da tutta Italia con tre masterclass.

La quinta edizione del Wine Sicily, la manifestazione che punta i riflettori sul vino siciliano, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre all’Orto Botanico di Palermo. Tre giorni per scoprire, conoscere, apprezzare le cantine siciliane e degustare nuove promesse del vino.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre i viali dell’Orto Botanico saranno aperti al pubblico dei winelovers, conoscitori o semplici appassionati del buon bere, che nelle scorse quattro edizioni si sono già presentati in massa ; la terza giornata, lunedì 23 ottobre, è riservata invece agli operatori, ai b2b e agli esperti del settore.

Prevista la degustazione di vini delle migliori cantine siciliane, incontri, laboratori e un focus sul vino in Sicilia conspecialisti del ramo vinicolo.

Sarà anche l’anno del terzo Premio Wine Sicily, assegnato da una giuria composta da 10 wineblogger coordinati dal palermitano Ugo Cosentino (Grand Crew) e da Ilaria Cappuccini. Gli esperti degusteranno, in un tour che toccherà le principali enoteche della città, un vino per ognuna delle cantine partecipanti e alla fine decreteranno il vincitore.

Oltre quaranta le cantine siciliane presenti con le ultime novità lanciate sul mercato, ma ci sarà spazio anche per i distillati siciliani, con la degustazione di gin ed amari nostrani.

Il programma

Previste tre masterclass il sabato e domenica, realizzate in partnership con Cantine Pellegrino, Principi di Spadafora e Costantino Wines. La prima, il 21 ottobre alle 17, “Experience Costantino Wines”, momento dedicato alla scoperta dei vini Nonò, Quarter e Cori Passito. La seconda, alle 18.30, sarà dedicata all’educazione ed approccio al vino, degustando le 5 referenze proposte dall’azienda Pellegrino. La domenica, sempre alle 18.30, si replica con Experience dei Principi di Spadafora, una masterclass dedicata alla scoperta dei vini biologici”.

In programma anche musica e intrattenimento, il sabato sera, con il Fuori Salone, che vedrà protagonista il cibo siciliano abbinato alle etichette presenti alla manifestazione con il live concert del gruppo palermitano A noi ci piace vintage.

“Wine Sicily è giunto alla quinta edizione, quella del consolidamento – dicono gli organizzatori – e ormai è diventato uno degli appuntamenti più importanti in Sicilia per il settore vitivinicolo, atteso da tanti amanti del buon bere, dai produttori e dagli operatori del settore. In breve tempo – proseguono – questo appuntamento si è perfettamente radicato non solo in Sicilia ma anche oltre i suoi confini, facendo conoscere e apprezzare le etichette della nostra Isola in tutta Italia. Fiore all’occhiello, per questa edizione, la collaborazione con l’Università degli studi di Palermo, a partire dalla scelta dell’Orto Botanico come location. Wine Sicily non è una semplice manifestazione – concludono gli organizzatori – ma diventa un contenitore di experience, visite guidate nelle cantine vinicole, nei siti culturali con un ampio spazio dedicato agli operatori del settore”.

Link biglietteria https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/wine-sicily/

Previsto un ticket (18 euro) che consente ingresso, degustazioni, il calice di vino con relativo portacalice. Ingresso soltanto su prenotazione nelle fasce orarie previste: sabato e domenica dalle 17 -19; 19 – 21 lunedì dalle 10.30 alle 14.30 solo operatori di settore inviando mail a operatori@winesicilypalermo.it