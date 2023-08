Palestre scolastiche ai privati, le norme varate a Palermo

Le regole per l'assegnazione sono state approvate dalla giunta comunale. La delibera dell'assessora Sabrina Figuccia.

PALERMO – Varato il vademecum per l’assegnazione a Palermo delle palestre scolastiche alle società sportive private. La delibera, approvata in giunta, è stata curata dall’assessora allo Sport, Sabrina Figuccia. Per la presentazione della domanda è requisito, tra gli altri, il livello dell’attività sportiva. C’è un punteggio differente se la società sportiva è impegnata su scala nazionale, interregionale, regionale o provinciale.

Favorite le associazioni che garantiscono l’attività motoria ai diversamente abili. Faranno punteggio l’aver vinto campionati e trofei, il numero dei tesserati e la qualificazione professionale degli operatori. Tutto nasce dal protocollo d’intesa per l’utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle associazioni e società sportive di Palermo e provincia sottoscritto nel maggio scorso dal sindaco Roberto Lagalla e dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale Giuseppe Pirro.

“Questa delibera destina, per la prima volta, le tariffe pagate dalle società sportive alle stesse strutture scolastiche – spiega Figuccia – questo incentiverà i presidi a mettere a disposizione gli impianti. Il ricavato sarà destinato alla pulizia, alla guardiania, alla manutenzione di palestre e campetti. Già dai prossimi giorni le scuole potranno emanare gli avvisi che permetteranno alle società sportive di presentare le richieste che che saranno esaminate da una commissione. Con questo strumento pensiamo di poter offrire un ventaglio più ampio di strutture proprio a quelle associazioni che hanno finalità sociali e che possono avvicinare i ragazzi allo sport anche nei quartieri più difficili”.