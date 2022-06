Pall. Trapani, Latini è il nuovo primo assistente di coach Parente

Accordo raggiunto per le prossime due stagioni

1' DI LETTURA

TRAPANI – La 2B Control Trapani comunica di aver raggiunto un accordo per le prossime due stagioni con Alex Latini che, dopo i tanti anni trascorsi nel settore giovanile granata, assumerà il ruolo di primo assistente di coach Daniele Parente.

Queste le prime parole di Alex Latini nel nuovo ruolo di assistant coach: “Sono molto orgoglioso di poter ricoprire una carica di così alto livello a soli 29 anni. Darò il mio contributo al 110%, lavorando come ho sempre fatto con tanto impegno, disponibilità e autocritica. Volevo ringraziare sia Daniele, per avermi dato questa chance, sia la società nelle figure di Pietro, Nicola e Valentino per avere preso questa decisione e aver confermato il percorso fatto insieme fin qui. Il lungo periodo nel settore giovanile granata è stato un capitolo fondamentale della mia vita. Sono arrivato 7 anni fa ed il duro lavoro mi ha fatto crescere e maturare molto, a livello umano e professionale: invio un forte abbraccio virtuale a tutti quelli che ho incontrato, conosciuto e con cui ho collaborato in questi anni, staff, atleti, genitori e dirigenti. Infine ci tengo a ringraziare chi mi ha messo tanto tempo fa prima il pallone nelle mani e poi il fischietto al collo: Pallacanestro Saluzzo, senza la quale oggi non sarei qui”.

Coach Daniele Parente ha così commentato: “A seguito della partenza di Fabrizio Canella, la scelta è caduta in modo naturale su Alex perché è un ragazzo giovane ma molto preparato che già conosce l’ambiente ed è voglioso di confrontarsi col mondo dei senior. Per questi motivi quando si è presentata la possibilità di scegliere, ne io ne la società abbiamo avuto dubbi”.