Pall. Trapani, vittoria importante contro Benacquista Latina

Al termine di una partita tiratissima i granata ottengono il successo per 67-65

TRAPANI – Al termine di una partita tiratissima, la 2B Control Trapani conquista una vittoria importante per la sua stagione contro un’arcigna Benacquista Latina: 67-65 il finale. I granata iniziano con un 13-0 che indirizza tutta la partita. Latina però non si arrende e a 2 minuti dalla fine riesce addirittura a portarsi sul +1. Nel finale Stumbris si erge a protagonista con un rimbalzo offensivo ed il canestro del +2. Tra i singoli una citazione particolare per capitan Mollura, autore di 17 punti e tanta sostanza in difesa.

1°Quarto: Trapani comincia con Massone, Romeo, Mollura, Stumbris e Carter. I primi cinque punti della gara sono di Mollura. Canestro in penetrazione di Massone e Gramenzi vuole parlarci subito su. Romeo e Mollura colpiscono da 3 e Trapani scappa sul 13-0. Lewis segna i primi due punti per Latina. Carter da sotto per Trapani. Moretti per Latina. Mollura ancora da 3 per il +14 dei granata (18-4). Moretti dalla lunetta fa 1/2 e Rupil segna dalla media. Moretti fa ancora 1/2 dalla lunetta. Rupil segna ancora per Trapani. Tsetserukou appoggia a canestro. L’ex Viglianisi fa 2/2 ai liberi e Durante segna da 3 allo scadere. 24-11

2°Quarto: Latina parte con 7-0 di parziale (24-18) e Parente corre immediatamente ai ripari chiamando timeout. Carter segna un 2+1 e Stumbris colpisce da 3 (30-18). Lewis segna con il fallo. Botta e risposta tra e Massone e Rodriguez. Stumbris segna ancora da oltre l’arco. Parrillo e Fall segnano per Latina. Mollura fa 1/2 dalla lunetta, poi segna una tripla, si prende uno sfondo e corregge in tap-in il +14 (41-27). Gramenzi chiama timeout. Rodriguez segna in contropiede e Fall corregge in tap.in. Trapani sbaglia in attacco e Alipiev segna da lontanissimo allo scadere. Si va al riposo sul 41-34.

3°Quarto: Subito botta e risposta tra Romeo e Fall. Cicchetti segna per Latina. Stumbris prima corregge a canestro un tiro di Carter e poi segna una tripla. Gramenzi chiama timeout sul 48-38. Fall segna da sotto. Carter lo imita dall’altro lato. Rodriguez da lontanissimo. Carter segna ancora con il fallo. Moretti accorcia per gli ospiti. Rupil allo scadere dei 24 per Trapani. Tsetserukou ancora per Trapani. Lewis accorcia dalla media e Moretti fa 0/2 dalla lunetta. Alipiev fa meglio realizzandone uno. Latina sbaglia l’azione offensiva e la preghiera di Romeo sulla sirena è fuori. Il quarto finisce sul 57-48.

4°Quarto: Segna subito Carter. Parrillo colpisce da fuori. Stumbris risponde dalla media. Lo stesso fa Lewis per Latina. Viglianisi accorcia ancora (61-55) e Parente chiama timeout. Viglianisi colpisce da 3, Fall segna da sotto e Latina è -1 (61-60). Carter ancora con un 2+1 e Trapani respira. Rodriguez segna da 3. Ancora Rodriguez dalla lunetta fa 2/2 per il primo vantaggio ospite (64-65). Mollura si prende uno sfondo a 60” dalla fine ma Trapani perde palla. Latina sbaglia e Trapani va in lunetta con Massone a 7” dalla fine. Il play granata fa 1/2 ma Stumbris recupera il rimbalzo e segna. Mancano poco più di 4” alla fine. Latina sbaglia la rimessa e Trapani finalmente torna alla vittoria in casa. 67-65

2B Control Trapani vs Benacquista Assicurzioni Latina 67-65

Parziali: (24-11; 17-23; 16-14; 10-17)

2B Control Trapani : Marco Mollura 17 (2/2, 4/7), Myles Carter 15 (6/9, 0/4), Roberts Stumbris 15 (3/5, 3/9), Marco Rupil 6 (3/4, 0/2), Federico Massone 5 (2/5, 0/2), Gabriele Romeo 5 (1/4, 1/4), Kiryl Tsetserukou 4 (2/2, 0/0), Vincenzo Guaiana 0 (0/1, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0), Giovanni Minore 0 (0/0, 0/0), Martin Kovachev.

Benacquista Assicurazioni Latina: Yancarlos Rodriguez 12 (2/5, 2/5), Abdel Fall 10 (5/6, 0/0), Mike Lewis 9 (4/9, 0/1), Samuele Moretti 8 (3/3, 0/0), Kenneth Viglianisi 7 (1/1, 1/3), Giordano Durante 6 (0/2, 2/2), Salvatore Parrillo 5 (1/1, 1/5), Alexander Cicchetti 4 (2/9, 0/2), Ivan Alipiev 4 (0/0, 1/2), Emanuele Donati 0 (0/0, 0/0)